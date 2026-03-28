यमन के हूतियों का इजराइल पर ‘मिसाइल वार’: एक्सपर्ट ने बताए युद्ध के 3 खतरनाक संकेत

Regional Conflict : यमन के हूती विद्रोहियों (Houthi Rebels) द्वारा तेल अवीव (Tel Aviv) और हाइफा (Haifa) जैसे इजराइली शहरों को निशाना बनाने के बाद वैश्विक राजनीति गरमा गई है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक छिटपुट हमला नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध (Regional War) की शुरुआत हो सकती है। इजराइली डिफेंस फोर्सेज (IDF) और अमेरिकी मीडिया (US Media) के अनुसार, हूतियों ने जिस सटीकता से बैलिस्टिक मिसाइलों (Ballistic Missiles) का प्रयोग किया है, उसने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम (Air Defense System) के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।