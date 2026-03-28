कंगाल पाकिस्तान को मिली बड़ी राहत, IMF देगा 11 हज़ार करोड़

कंगाल पाकिस्तान (Pakistan) काफी समय से आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है और देश कंगाली से जूझ रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है जिससे जनता भी परेशान है। कंगाली और बेहद कमज़ोर अर्थव्यवस्था के साथ ही पाकिस्तान कर्ज़ में भी डूबा हुआ है। देश में काफी कोशिशों के बावजूद भी हालात नहीं सुधर पा रहे हैं और अभी भी कंगाली छाई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान पहले कई बार आईएमएफ (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड – IMF) से आर्थिक मदद ले चुका है और समय-समय पर मदद के लिए अपनी झोली फैलाने से पीछे नहीं हटता। अब आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है।