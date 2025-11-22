Bangladesh Earthquake: अब तक 10 लोगों की मौत, 600 से ज़्यादा लोग घायल

बांग्लादेश (Bangladesh) में शुक्रवार को आए भूकंप (Earthquake) ने तबाही मचा दी है। ढाका डिवीज़न (Dhaka Division) के नरसिंहदी (Narsingdi) शहर से 14 किलोमीटर वेस्टर्न साउथवेस्ट में आए 5.5 तीव्रता के भूकंप का झटका इतना तेज़ था कि कई घर और इमारत हिल गए। भूकंप प्रभावित क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भी इसका झटका महसूस हुआ। लोग डरकर अपने-अपने घरों से बाहर भाग निकले। 10 किलोमीटर की गहराई पर आए इस भूकंप का झटका भारत (India) के पश्चिम बंगाल (West Bengal) राज्य में भी कई जगह महसूस हुआ।