इज़रायल को मिली हमास की 7 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंग, 25 मीटर गहरी और बने हैं 80 कमरे

इज़रायली सेना को हाल ही में गाज़ा में बनी हमास की एक खुफिया सुरंग मिल गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इज़रायली सेना ने बताया कि लेफ्टिनेंट हदर गोल्डिन (Hadar Goldin), जिसे 2014 में हमास ने जंग के दौरान पकड़ लिया था और मार दिया था, का शव इसी खुफिया सुरंग में छिपाया हुआ था। गाज़ा में बनी हमास की यह खुफिया सुरंग करीब 7 किलोमीटर लंबी है। करीब 25 मीटर इस सुरंग में 80 कमरे हैं। यह खुफिया सुरंग रफाह के नीचे से गुज़रती है, जहाँ घनी आबादी है। हमास की यह खुफिया सुरंग फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) परिसर, मस्जिदों, क्लीनिकों, किंडरगार्टन और स्कूलों से होकर गुज़रती है, जिनका इस्तेमाल सीनियर हमास कमांडर हथियार रखने, हमलों की साजिश रचने और लंबे समय तक छिपने के लिए करते थे।