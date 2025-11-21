Patrika LogoSwitch to English

इज़रायल को मिली हमास की 7 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंग, 25 मीटर गहरी और बने हैं 80 कमरे

इज़रायल को हाल ही में हमास की एक खुफिया सुरंग मिल गई है। इज़रायली सेना ने इसका वीडियो शेयर किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 21, 2025

Hamas' secret tunnel

Hamas' secret tunnel (Photo - VIdeo screenshot from IDF on social media)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच युद्धविराम चल रहा है, लेकिन समय-समय पर इसका उल्लंघन होता रहता है। कभी हमास और फिलिस्तीनी अधिकारी, इज़रायली सेना पर युद्धविराम उल्लंघन का आरोप लगाते हैं तो कभी इज़रायली सेना, हमास आतंकियों पर इसका आरोप लगाती है। हालांकि पहले की तरह चल रहा युद्ध अब खत्म हो चुका है पर युद्धविराम के बाद भी अब तक 279–300 फिलिस्तीनियों की इज़रायली एयरस्ट्राइक्स में मौत हो चुकी है और 670 से ज़्यादा फिलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। इज़रायली हमलों में मारे गए और घायल हुए फिलिस्तीनियों में कई हमास आतंकी भी शामिल है। इसी बीच अब इज़रायली सेना ने हमास से जुड़े एक बड़े राज़ का खुलासा किया है।

इज़रायल को मिली हमास की खुफिया सुरंग

इज़रायली सेना को हाल ही में गाज़ा में बनी हमास की एक खुफिया सुरंग मिल गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इज़रायली सेना ने बताया कि लेफ्टिनेंट हदर गोल्डिन (Hadar Goldin), जिसे 2014 में हमास ने जंग के दौरान पकड़ लिया था और मार दिया था, का शव इसी खुफिया सुरंग में छिपाया हुआ था। गाज़ा में बनी हमास की यह खुफिया सुरंग करीब 7 किलोमीटर लंबी है। करीब 25 मीटर इस सुरंग में 80 कमरे हैं। यह खुफिया सुरंग रफाह के नीचे से गुज़रती है, जहाँ घनी आबादी है। हमास की यह खुफिया सुरंग फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) परिसर, मस्जिदों, क्लीनिकों, किंडरगार्टन और स्कूलों से होकर गुज़रती है, जिनका इस्तेमाल सीनियर हमास कमांडर हथियार रखने, हमलों की साजिश रचने और लंबे समय तक छिपने के लिए करते थे।

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

21 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / World / इज़रायल को मिली हमास की 7 किलोमीटर लंबी खुफिया सुरंग, 25 मीटर गहरी और बने हैं 80 कमरे

