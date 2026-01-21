JAMAAT-E-ISLAMI: बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के सत्ता में आने से क्या बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें ? जानिए इनसाइड स्टोरी

Political Shift: बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक (Bangladesh Election Update) हैं और देश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर है, जहां दशकों पुराना समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है 'जमात-ए-इस्लामी'। यह संगठन न केवल बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी ताकत बन कर उभरा है, बल्कि इसके उभरने से भारत की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। दरअसल जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश (Bangladesh Jamaat-e-Islami 2026) का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली इस्लामी राजनीतिक संगठन है। इसकी जड़ें अविभाजित भारत से जुड़ी हुई हैं (India-Bangladesh Relations), जब 1941 में सैयद अबुल आला मौदूदी ने इसकी स्थापना की थी। साल 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान, इस पार्टी ने पाकिस्तान का साथ दिया था, इस वजह से बांग्लादेश बनने के बाद इस संगठन पर कई बार प्रतिबंध भी लगे।