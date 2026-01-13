बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, 23 में दिन में सातवां मर्डर

इससे पहले 5 जनवरी को बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस हमले में 40 वर्षीय शरत मणि चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मणि की हत्या से पहले बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्हें उनकी बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की एक गली में ले गए। वहां कहासुनी के बाद सिर में कई गोलियां मारी गईं।