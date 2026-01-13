13 जनवरी 2026,

मंगलवार

विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, 23 में दिन में सातवां मर्डर

Bangladesh Hindu killings: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। 23 दिन में 7 हिंदुओं की हत्या की गई है। बीते रविवार को समीर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई।

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 13, 2026

बांग्लादेश में हिंसा। (Photo-IANS)

Bangladesh Hindu killings:बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होना है। इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। बीते दिनों अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के समीर कुमार दास की पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और चाकू गोदकर हत्या कर दी। साथ ही, उसका ऑटोरिक्शा भी लूट लिया।

बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक समीर रविवार को शाम 7 बजे ऑटोरिक्शा लेकर अपने घर से निकला था। देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा तो घरवालों को चिंता हुई। वह उनकी खोजबीन के लिए जुटे। रात करीब 2 बजे जगतपुर गांव के एक खेत में स्थानीय लोगों को उसका शव मिला। बांग्लादेश में बीते 23 दिन में 7 हिंदुओं की हत्या की गई है।

क्या कह रही है बांग्लादेश की पुलिस

बांग्लादेश पुलिस ने समीर की हत्या को लेकर बयान दिया है। पुलिस ने कहा कि समीर की हत्या में देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की हत्या साजिश के तहत की गई। पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इससे पहले 5 जनवरी को बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इस हमले में 40 वर्षीय शरत मणि चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मणि की हत्या से पहले बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्हें उनकी बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की एक गली में ले गए। वहां कहासुनी के बाद सिर में कई गोलियां मारी गईं।

दीपू को ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने मार डाला

बांग्लादेश में अब तक 6 हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या हो चुकी है। मरने वालों में राणा प्रताप, दीपू दास, अमृत मंडल, बज्रेंद विश्वास, खोकोन दास शामिल हैं। दीपू दास की हत्या कथित ईशनिंदा के आरोप में की गई थी, जबकि कारोबारी खोकोन दास पर भीड़ ने हमला कर उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था।

भारत ने जताई चिंता

भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जताई है। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा- हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों पर बार-बार हो रहे हमलों का चिंताजनक पैटर्न देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं से सख्ती से और तुरंत निपटा जाना चाहिए।

Published on:

13 Jan 2026 10:00 am

Hindi News / World / बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, 23 में दिन में सातवां मर्डर

