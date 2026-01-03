3 जनवरी 2026,

विदेश

Bangladesh violence: ‘भीड़ ने पकड़ा लगा दी और आग’ बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले, महिला बोली- अब हमें…

Attack on a Hindu youth in Bangladesh: बांग्लादेश एकबार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। ढाका में बीते दिनों एक युवक को हिंसक भीड़ ने जिंदा जलाने की कोशिश। जानिए, इस मामले में पीड़ित की पत्नी ने क्या कहा...

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 03, 2026

Bangladesh violence

बांग्लादेश हिंसा (फोटो- ब्लूमबर्ग)

Attack on a Hindu youth in Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों एक हिंदू व्यापारी खोकन चंद्र को भीड़ ने पकड़ा और चाकू मार कर घायल कर दिया। इसके बाद पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाने की कोशिश की। खोकन चंद्र को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

घर के पास भीड़ ने बनाया निशाना

घटना को लेकर खोकन की पत्नी सीमा दास ने रोते-बिलखते हुए कहा कि उनके पति घर पहुंचने ही वाले थे। तभी यह हमला हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पति एक व्यापारी हैं। वह घर लौट रहे थे। तभी हिंसक भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। शरीर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। सीमा अपने गोद में लिए हुए बच्चे को लेकर रोते-रोते बोली कि खोकन बेहद शांत स्वभाव के हैं। किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। हम समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया। अब हमें यहां रहने में डर लगा रहा है।

हमलावरों ने किया लाठियों से हमला

खोकन की बहन अंजना रानी ने कहा कि हमलावरों ने पहले लाठियों से हमला किया, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उन्होंने कहा कि वह मदद के लिए चिल्लाते रहे। जब किसी ने मदद नहीं की तो जान बचाने के लिए उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुके थे।

खोकन दास के भतीजे सौरभ दास ने बताया कि सूचना मिलते ही परिवार अस्पताल पहुंचा। उन्होंने कहा कि मेरे चाचा का चेहरा और हाथ बुरी तरह जल चुके हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

एक-एक कर बनाया जा रहा निशाना

वहीं, एक दिन पहले ही मायमनसिंह में एक हिंदू सुरक्षा गार्ड बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दीप चंद्र दास को भी ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने कुचल-कुचल कर अधमरा कर दिया। फिर फंदे से लटका कर जिंदा जला दिया था। इसके साथ ही, अमृत मंडल की कथित रूप से भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है।

Bangladesh Violence

