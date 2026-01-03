Bangladesh violence: ‘भीड़ ने पकड़ा लगा दी और आग’ बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक के बाद एक हमले, महिला बोली- अब हमें…

घटना को लेकर खोकन की पत्नी सीमा दास ने रोते-बिलखते हुए कहा कि उनके पति घर पहुंचने ही वाले थे। तभी यह हमला हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे पति एक व्यापारी हैं। वह घर लौट रहे थे। तभी हिंसक भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। शरीर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। सीमा अपने गोद में लिए हुए बच्चे को लेकर रोते-रोते बोली कि खोकन बेहद शांत स्वभाव के हैं। किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। हम समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया। अब हमें यहां रहने में डर लगा रहा है।