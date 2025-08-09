बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर करप्शन का बड़ा आरोप, खालिदा जिया के करीबी ने खोली पोल, मची खलबली

Bangladesh interim government corruption allegations: बांग्लादेश में सियासत फिर गरमा गई है। बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party ) की प्रमुख खालिदा जिया के निजी सचिव ए बी एम अब्दुस सत्तार ने यूनुस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए उसके कई सलाहकारों पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप (Bangladesh interim government corruption allegations) लगाए हैं। सत्तार ने कहा कि देश की वर्तमान यूनुस सरकार में कोई भी बड़ी नियुक्ति या तबादला, इन सलाहकारों की सहमति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कम से कम आठ सलाहकारों के भ्रष्टाचार के ठोस सुबूत मौजूद हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।