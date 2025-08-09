क्या बांग्लादेश में एक बार फिर हो सकता है सत्ता परिवर्तन, जानिए किस पार्टी को मिल सकता है बड़ा मौका

Bangladesh political crisis 2025: बांग्लादेश की अस्थायी सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने आश्वासन दिया है कि देश में चुनाव 2026 की शुरुआत तक कराए जाएंगे। बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party) को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ अवामी लीग का भविष्य (Awami League future elections) अब भी अनिश्चित है। बीएनपी चाहती थी कि चुनाव दिसंबर 2025 से पहले हो जाएं(Bangladesh political crisis 2025), लेकिन यूनुस ने फरवरी 2026 तक का समय मांगा है, ताकि ज़रूरी संवैधानिक और चुनावी सुधार लागू किए जा सकें। यूनुस और बीएनपी नेता तारिक रहमान के बीच हुई बैठक में यह सहमति बनी। मुहम्मद यूनुस का कहना है कि जब तक सुधार नहीं होते, तब तक चुनाव नहीं होंगे। ये सुधार न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता से जुड़े हैं। भारत की नज़र भी इन घटनाक्रमों पर बनी हुई है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का होना ज़रूरी है।