Bangladesh में हिंदू समर्थक अर्थशास्त्री गिरफ्तार, मोहम्मद युनूस ने दिखाया अपना असली चेहरा, जानिए पूरी कहानी

Hindus are in danger in Bangladesh: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदु समुदाय के हितों की बात करने वाले मशहूर अर्थशास्त्री अबुल बरकत (Abul Barkat) को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरकत को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक देर रात उनके घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बरकत ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Haseena) के शासनकाल में जनता बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था।