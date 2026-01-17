17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, सिलहट में हिंदू शिक्षक का घर जलाया गया

बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। सिलहट जिले में एक हिंदू शिक्षक के घर में आग लगाए जाने की घटना सामने आई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी चुनाव से पहले हिंसा बढ़ने पर चिंता जताई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 17, 2026

Bangladesh minority violence

बांग्लादेश में हिंदू टीचर का घर जलाया गया। (Photo source: X/@amitmalviya)

Bangladesh minority violence: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव की घोषणा के बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों में भारी इजाफा हुआ है। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सिलहट जिले में एक हिंदू टीचर बीरेंद्र कुमार डेके को निशाना बनाया गया है। उनके घर में आग लगा दी गई है। शिक्षक और उनके परिवार को जान बचाकर भागना पड़ा।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में चुनावों से पहले, महिलाओं, कन्याओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, जिससे मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने में अंतरिम सरकार की विफलता उजागर हो रही है।

इसी सप्ताह में दूसरा हमला

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंदू शिक्षक के घर पर हमले की घटना सिलहट जिले के गोवाईघाट उपजिला के नंदिरगांव यूनियन के बहोर गांव में हुई। एक इस्लामी समूह ने स्कूल टीचर बीरेंद्र कुमार डेके के घर में आग लगा दी। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर से आग की लपटें तेजी से उठती दिख रही हैं और परिवार के सदस्य भागने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में फेनी जिले के दगनभुइयां उपजिला में बदमाशों ने एक हिंदू शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। 27 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर समीर दास की लाश सोमवार को बांग्लादेश के जगतपुर गांव के खेत से बरामद हुई थी।

ब्रिटेन की संसद में उठा मुद्दा

ब्रिटेन की संसद में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का मुद्दा उठा है। यहां सांसद बॉब ब्लैकमैन ने इसे एक विनाशकारी स्थिति बताते हुए चिंता जताई है कि बांग्लादेश के सड़कों पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके घरों और मंदिरों को आग लगा दी जा रही है।

ब्रिटेन की संसद में बोलते हुए, ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने जा रहे राष्ट्रीय चुनाव को लेकर भी चिंता जाहिर की है, वहां लोकतंत्र का सवाल उठाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Jan 2026 04:35 am

Published on:

17 Jan 2026 04:33 am

Hindi News / World / बांग्लादेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, सिलहट में हिंदू शिक्षक का घर जलाया गया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब की गुफा में मिली 1800 साल पुरानी चीतों की ममी, वैज्ञानिकों को मिला दुर्लभ DNA

Cheetah
विदेश

पासपोर्ट जब्त, टिकट के पैसे नहीं! ईरान में फंसे हैदराबाद के छात्रों की चीख, दर-दर भटक रहे परिजन

iran-crisis
विदेश

लाइव टीवी पर भावुक हुईं विदेश मंत्री, ट्रंप की धमकियों ने तोड़ दिया सब्र

Greenland Minister Cried live TV
विदेश

Iran Crisis: मौत के साये से वतन वापसी, आंखों में आंसू और जुबां पर खौफनाक मंजर की दास्तां

Iran crisis Indians evacuation
विदेश

Operation Sindhu: ईरान में युद्ध के हालात, भारत ने शुरू किया महा-रेस्क्यू; जानें दूसरे विमान का अपडेट!

Operation sindhu Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.