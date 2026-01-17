बांग्लादेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, सिलहट में हिंदू शिक्षक का घर जलाया गया

Bangladesh minority violence: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव की घोषणा के बाद से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों में भारी इजाफा हुआ है। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सिलहट जिले में एक हिंदू टीचर बीरेंद्र कुमार डेके को निशाना बनाया गया है। उनके घर में आग लगा दी गई है। शिक्षक और उनके परिवार को जान बचाकर भागना पड़ा।