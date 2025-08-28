बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे गुस्साए छात्रों पर पुलिस का एक्शन, 50 जख्मी

Bangladesh Student Protest: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा तनावपूर्ण मामला हुआ है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मुहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus) के घर जमुना की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की। इस झड़प में करीब 50 से अधिक छात्र जख्मी (Bangladesh Student Protest) हो गए हैं। छात्रों की मुख्य मांगें तीन थीं -डिप्लोमा इंजीनियरों को इंजीनियर (Engineer) का दर्जा ना दिया जाए, उन्हें नौवीं ग्रेड की पदोन्नति से रोका जाए, और स्नातक इंजीनियरों को दसवीं ग्रेड की नौकरियों में प्राथमिकता मिले। ये मुद्दे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य और कैरियर को प्रभावित करते हैं।