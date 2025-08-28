बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे गुस्साए छात्रों पर पुलिस का एक्शन, 50 जख्मी

Bangladesh Student Protest: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा तनावपूर्ण मामला हुआ है। यहां इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मुहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus) के घर जमुना की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की। इस झड़प में करीब 50 से अधिक छात्र जख्मी (Bangladesh Student Protest) हो गए हैं। छात्रों की मुख्य मांगें तीन थीं -डिप्लोमा इंजीनियरों को इंजीनियर (Engineer) का दर्जा ना दिया जाए, उन्हें नौवीं ग्रेड की पदोन्नति से रोका जाए, और स्नातक इंजीनियरों को दसवीं ग्रेड की नौकरियों में प्राथमिकता मिले। ये मुद्दे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य और कैरियर को प्रभावित करते हैं।
जब छात्र ‘जमुना’ की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस, वॉटर कैनन और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इससे झड़पें भड़कीं और पुलिस-छात्र टकराव में कम से कम आठ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनमें से दो पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इस पुलिस कार्रवाई के खिलाफ छात्र बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने बांग्लादेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में ‘पूर्ण बंद’ की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और पुलिस का अत्यधिक बल प्रयोग भी गलत है।
छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार शाम को सरकार के सलाहकारों से मिला, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। छात्रों का कहना है कि उनकी तीनों मांगें पूरी नहीं हुईं और सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
छात्रों ने अब नई मांगें भी रखीं, जिनमें पुलिस की कार्रवाई के लिए माफी, सरकार की ओर से घायल छात्रों के इलाज का खर्च उठाना, आंदोलन के दौरान सुरक्षा गारंटी देना और पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई रोकना शामिल है।
यह घटना उस समय हुई है, जब बांग्लादेश में सार्वजनिक असंतोष बढ़ रहा है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद से कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं और हाल के महीनों में काफी तनाव बढ़ा है। छात्रों का यह आंदोलन भी इसी असंतोष की एक बड़ी झलक है।