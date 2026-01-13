बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के हिंदू नेता की पुलिस हिरासत में मौत, परिवार ने लगाया प्रशासन पर आरोप

चाकी के बेटे सोनी चाकी ने कहा कि उनके पिता को सही समय पर सही इलाज नहीं दिया गया। सोनी ने आगे कहा कि उनके पिता की गिरफ्तारी भी गलत तरीके से की गई थी। उन्हें जब गिरफ्तार किया तब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। लेकिन बाद में कागजों में बाद में उन्हें 4 अगस्त की हिंसा से जुड़े विस्फोटकों के एक मामले में गिरफ्तार दिखाया गया। सोनी ने आगे कहा, मेरे पिता लंबे समय से बीमार थे और जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिवार को इसकी सूचना नहीं दी गई। हमें कहीं से जानकारी मिली जिसके बाद हम अस्पताल पहुंचे। लेकिन मेरे पिता को सही इलाज नहीं दिया गया। हालांकि जेल प्रशासन ने इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए इन्हें खारिज किया है।