बांग्लादेश में हिंदू शख्स खोकोन दास की मौत, भीड़ ने जमकर पीटा फिर सरेआम लगा दी आग

खोकोन ढाका से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव के रहने वाले थे। खोकोन का दवाइयों और मोबाइल बैंकिंग का छोटा सा बिजनेस था। बुधवार की रात करीब साढ़े आठ बजे जब वो अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहे थे उसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा ही उन्हें आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें खोकोन के सिर और चेहरे पर उठने लगी और तभी जान बचाने के लिए वह पास के एक तालाब में कूद गया, जिसके बाद आग बुझ गई। इतनी ही देर में हमलावर भी मौके से फरार हो गए।