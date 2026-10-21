Explainer: सऊदी अरब में बांग्लादेशी महिला-पुरुष को मृत्युदंड, Ta’zir Law क्या है? महिला के परिवार ने क्या कहा?

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के बयान में यह नहीं बताया गया कि मस्जिद के भीतर वास्तव में क्या कृत्य हुआ था। मस्जिद का नाम, दोनों की गिरफ्तारी की तारीख और मुकदमे की समय-सीमा भी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों विवाहित थे या नहीं, उन्हें कानूनी सहायता मिली थी या नहीं और क्या उन्हें अपील का अवसर दिया गया था। बांग्लादेश सरकार अब सऊदी अरब के जवाब का इंतजार कर रही है। बीबीसी के अनुसार, सऊदी अरब में 30 लाख से अधिक बांग्लादेशी नागरिक रहते और काम करते हैं। इनमें से अधिकांश कम वेतन वाले कामों में लगे हैं। दोनों नागरिकों को मृत्युदंड दिए जाने की खबर से बांग्लादेश में चिंता पैदा हुई है।