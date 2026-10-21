21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Explainer: सऊदी अरब में बांग्लादेशी महिला-पुरुष को मृत्युदंड, Ta’zir Law क्या है? महिला के परिवार ने क्या कहा?

सऊदी अरब ने मक्का क्षेत्र में एक मस्जिद के भीतर 'अशोभनीय कृत्य' के मामले में दोषी ठहराए गए बांग्लादेशी महिला और पुरुष को 14 अक्टूबर को मृत्युदंड दे दिया। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के अनुसार, अदालत ने उन्हे 'ताजीर' के तहत मौत की सजा सुनाई थी।
4 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 21, 2026

bangladeshi couple mecca

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट ( Photo-@TrendingEx)

नई दिल्ली। सऊदी अरब ने मक्का क्षेत्र में एक मस्जिद के भीतर 'अशोभनीय कृत्य' के मामले में दोषी ठहराए गए बांग्लादेशी महिला और पुरुष को 14 अक्टूबर को मृत्युदंड दे दिया। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के अनुसार, अदालत ने उन्हे 'ताजीर' के तहत मौत की सजा सुनाई थी। ताजीर ऐसी सजा है, जिसमें अपराध और दंड का निर्धारण जज के विवेक पर निर्भर करता है। बांग्लादेश का कहना है कि सऊदी अरब ने उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी, और उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है।

गल्फ न्यूज के अनुसार, सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से जारी बयान में मंत्रायल ने इन दोनों की पहचान नजरुल इस्लाम अब्दुल बशीर और सिति अख्तर के रूप में बताई गई है। दोनों बांग्लादेश के नागरिक थे। हालांकि, अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में उनके नामों की वर्तनी अलग-अलग बताई गई है। कुछ रिपोर्टों में दोनों को दंपती बताया गया है, लेकिन उनके विवाहित होने की पुष्टि नहीं हुई है।

अदालत ने अपराध को गंभीर माना

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के अनुसार, सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और मामला अदालत में भेजा गया। अदालत ने आरोपों को साबित मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपराध की गंभीरता, मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन और घटना की परिस्थितियों को सजा का आधार बनाया। मंत्रालय ने समय और स्थान की पवित्रता का भी उल्लेख किया। संबंधित न्यायिक प्राधिकरण की ओर से फैसले की पुष्टि होने और शाही आदेश से मंजूरी मिलने के बाद सजा लागू की गई।

Saudi Arabia में Ta'zir Law क्या है? और Hadd Punishment में क्या अंतर है

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने अपने बयान में किसी विशेष कानून या कानूनी धारा का उल्लेख नहीं किया। उसने केवल इतना बताया कि दोनों को इस्लामी कानून के तहत ताजीर के तहत सजा दी गई। इस्लामी कानून के तहत अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 'हद्द' अपराधों के लिए निश्चित सजाएं तह हैं। 'किसास' में बदला लेने या प्रतिशोद से जुड़ी सजाए आती हैं, जैसे हत्या के मामले में। ताजीर के तहत ऐसे अपराध आते हैं, जिनकी सजा पहले से निश्चित नहीं होती। इनमें अपराध और दंड का निर्धारण जज करता है।

'मेना राइट्स ग्रुप' का कहना है कि सऊदी अरब में कोई लिखित दंड संहिता नहीं है। वहां जज इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर अपराध और सजा तय करते हैं। 'ह्यूमन राइट्स वॉच' ने 2008 की एक रिपोर्ट में कहा था कि वहां ज्यादातर आपराधिक मामले ताजीर के अंतर्गत आते हैं और जज पुराने फैसलों से बंधे नहीं होते।

फरवरी 2021 में सऊदी अरब ने कहा था कि 'ताजीर' के तहत आने वाले अपराधों को स्पष्ट रुप से परिभाषित करने के लिए दंड संहिता तैयार कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस प्रस्तावित संहिता के एक लीक हुए मसौदे का अध्ययन किया और कहा कि इससे मौत की सजा के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगेगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह संहिता लागू हुई है या नहीं।

बांग्लादेश का क्या कहना है?

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के जेद्दा स्थित महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसे फांसी दिए जाने से पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। 'प्रोथोम आलो' रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश को दोनों की फांसी के बारे में मीडिया खबरों के जरिए पता चला। विदेश मंत्रायल के कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सऊदी अधिकारी आमतौर पर दो बांग्लादेशियों को इतनी जल्दी गिरफ्तार करके उन्हें फांसी नहीं देते।

बीबीसी के अनुसार, बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने बताया कि सरकार ने सऊदी अरब से उन अपराधों और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि एक बार जानकारी मिल जाने के बाद, बांग्लादेश अपने अगले कदम तय करेगा, जिसमें शवों को वापस स्वदेश लाना भी शामिल है।

महिला के पिता और बड़ी बहन ने क्या बताया?

मृतक महिला की बड़ी बहन ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि बुधवार को एक सहेली के फोन और वीडियो भेजने के बाद उन्हें इस खबर का पता चला। उन्होंने बताया कि उनकी बहन सऊदी अरब से नियमित रूप से संपर्क करती थीं और उन्होंने परिवार को यह भी बताया था कि वह जेल में हैं।

परिवार के मुताबिक, महिला फरवरी 2023 में सऊदी अरब काम करने गई थी। करीब छह महीने बाद पता चला कि वह जेल में है। बहन ने बताया कि महिला मक्का शरीफ में सफाई का काम करने गई थी। उसने जेल में रहने की वजह बताते हुए कहा था कि कई लड़कियों को गाड़ियां खरीदने के आरोप में उनके मालिक ने गिरफ्तार करवा दिया था। उसने अधिक जानकारी देने से मना किया था।

महिला के पिता ने बताया कि तलाक के बाद वह काम के लिए सऊदी अरब गई थी। जेल जाने से पहले वह नियमित रूप से पैसे भेजती थी। उसकी भांजी के अनुसार, महिला ने मंगलवार को आखिरी बार फोन किया था, लेकिन मौत की सजा के बारे में कुछ नहीं बताया। परिवार को उस बांग्लादेशी पुरुष के बारे में भी जानकारी नहीं थी, जिसे उसके साथ सजा दी गई।

क्या था अपराध, अब तक स्पष्ट नहीं

'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के बयान में यह नहीं बताया गया कि मस्जिद के भीतर वास्तव में क्या कृत्य हुआ था। मस्जिद का नाम, दोनों की गिरफ्तारी की तारीख और मुकदमे की समय-सीमा भी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों विवाहित थे या नहीं, उन्हें कानूनी सहायता मिली थी या नहीं और क्या उन्हें अपील का अवसर दिया गया था। बांग्लादेश सरकार अब सऊदी अरब के जवाब का इंतजार कर रही है। बीबीसी के अनुसार, सऊदी अरब में 30 लाख से अधिक बांग्लादेशी नागरिक रहते और काम करते हैं। इनमें से अधिकांश कम वेतन वाले कामों में लगे हैं। दोनों नागरिकों को मृत्युदंड दिए जाने की खबर से बांग्लादेश में चिंता पैदा हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 03:10 pm

Published on:

21 Oct 2026 02:07 pm

Hindi News / World / Explainer: सऊदी अरब में बांग्लादेशी महिला-पुरुष को मृत्युदंड, Ta’zir Law क्या है? महिला के परिवार ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी के पवित्र ‘मदीना’ पर फिर ड्रोन अटैक, ईरान समर्थित हूतियों ने हमले से किया इनकार

Houthi Rebel
विदेश

ओमान के पास तेल टैंकर में फिर लगी आग, ईरान का 24 घंटे में तीन जहाजों पर हमले का दावा

Strait of Hormuz explosions
विदेश

शी जिनपिंग का उड़ाया था मजाक, चीन ने दूसरे देश में घुसकर कमेडियन से लिया बदला!

China Army
विदेश

क्या जल्द थमेगी रूस-यूक्रेन जंग? पुतिन से मिलेंगे अमेरिकी दूत स्टीव विटकोफ, जेलेंस्की ने मांगी मदद

Putin Witkoff meeting
विदेश

सऊदी में नजरुल को मिली मौत की सजा, खबर सुनते ही बुआ को पड़ा दिल का दौरा, चली गई जान

Nazrul Islam Saudi Arabia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.