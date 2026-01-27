अमेरिका के बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत, एक घायल

घटना की जांच के लिए FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की टीमें तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद रखा गया। यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के कई हिस्से शीतलहर और बर्फीले तूफान की चपेट में हैं, जिससे हवाई यातायात पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है।