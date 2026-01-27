27 जनवरी 2026,

विदेश

अमेरिका के बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत, एक घायल

अमेरिका के मेन राज्य के बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत, एक घायल। FAA और NTSB जांच में जुटे।

Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 27, 2026

bangor plane crash

अमेरिका के बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, हादसे के बाद रनवे के पास आग लगी, सात यात्रियों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। (Photo - IANS)

अमेरिका के मेन राज्य में स्थित बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट की उड़ान जानलेवा साबित हुई। विमान ने जैसे ही टेकऑफ किया, कुछ ही पलों में संतुलन खो बैठा और रनवे के नज़दीक पलट गया। इसके बाद विमान में भीषण आग लग गई। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार रविवार रात करीब 7:45 बजे हुआ, जो भारतीय समयानुसार सोमवार सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास का समय था।

हादसे में विमान में सवार आठ में से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है। अमेरिकी विमानन नियामक संस्था फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 श्रेणी का बिजनेस जेट था।

हादसे वक्त हो रही थी तेज बर्फबारी

जिस समय यह हादसा हुआ, उस वक्त बैंगर और आसपास के इलाकों में तेज बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी का असर था। शुरुआती संकेतों से यह आशंका जताई जा रही है कि मौसम की खराब परिस्थितियों और रनवे की स्थिति ने दुर्घटना को और गंभीर बना दिया। टेकऑफ के तुरंत बाद विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और आग की चपेट में आ गया।

हादसे के तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग में कंट्रोलर की आवाज दर्ज हुई, जिसमें वह आपात स्थिति की पुष्टि करते हुए कहते सुना गया कि एक विमान उल्टी हालत में पड़ा है। इसके बाद फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि अधिकतर यात्रियों को बचाया नहीं जा सका।

हादसे के कारणों की जांच की जा रही

घटना की जांच के लिए FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की टीमें तैनात कर दी गई हैं। फिलहाल मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद रखा गया। यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के कई हिस्से शीतलहर और बर्फीले तूफान की चपेट में हैं, जिससे हवाई यातायात पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है।

Published on:

27 Jan 2026 12:35 am

