ट्रंप से बातचीत में फिलिस्तीन को मान्यता देने पर नेतन्याहू ने नहीं जताई सहमति

इज़रायल (Israel) के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच सोमवार को व्हाइट हाउस (White House) में बातचीत के दौरान गाज़ा में युद्धविराम (Ceasefire In Gaza) समेत युद्ध से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने इस दौरान गाज़ा में युद्धविराम के प्रस्ताव पर ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन एक बात पर उन्होंने सहमति नहीं जताई।