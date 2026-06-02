Epstein Files में बिल गेट्स की निजी बैठकों का खुलासा, रूसी महिलाओं से संबंध, 20 अफेयर्स का आरोप

Bill Gates Epstein Files Controversy: दुनिया के मशहूर अरबपति और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) के सह-संस्थापक (Bill Gates) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी तलाक फाइलों में 20 से ज्यादा अफेयर्स के आरोपों का जिक्र है। इसी बीच एपस्टीन फाइल्स में उनके नाम को लेकर नए दावे सामने आए, जिनमें रूसी महिलाओं से संबंध और अन्य निजी आरोप शामिल बताए गए हैं। हालांकि गेट्स ने इन सभी दावों को खारिज किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि उनकी छवि सुधारने की कोशिशें चल रही हैं, जिसमें स्टाइलिंग टीम और नियंत्रित पब्लिक इमेज शामिल है।