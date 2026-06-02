43 साल का इंतजार खत्म! PM मोदी के नॉर्वे दौरे से भारत को मिला 100 अरब डॉलर का जैकपॉट, अब बदलेगी देश की किस्मत!

Green Strategic Partnership: भारत और नॉर्वे के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों के रिश्ते अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुके हैं। भारत में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया नॉर्वे दौरे को बेहद 'ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण' करार दिया है। उन्होंने एक विशेष साक्षात्कार में साफ किया कि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह नॉर्वे यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके बेहद ठोस और दूरगामी परिणाम निकले हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 30 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर मुहर लगी है। राजदूत स्टेनर ने इस ऐतिहासिक यात्रा के आर्थिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया।