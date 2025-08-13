ब्राज़ील की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 9 लोगों की मौत

ब्राज़ील (Brazil) के पराना (Parana) राज्य के क्वात्रो बारास (Quatro Barras) शहर में कुरितिबा (Curitiba) महानगरीय इलाके के पास मंगलवार को एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। यह धमाका एनाएक्स ब्रासील (Enaex Brasil) कंपनी की फैक्ट्री में हुआ, जो विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन करती है, खास तौर से चट्टानों को तोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले बस्टर्स।
ब्राज़ील के पराना राज्य के क्वात्रो बारास शहर में एनाएक्स ब्रासील कंपनी की फैक्ट्री में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। धमाका इतना भीषण था कि सभी मृतकों के शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए।
इस धमाके में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्हें मामूली चोट ही आई थी और इस वजह से उन्हें कुछ देर बाद ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
फैक्ट्री में हुआ धमाका काफी प्रभावी था। इसकी आवाज और झटके 19 किलोमीटर से दूरी पर स्थित कम से कम 8 शहरों में महसूस किए गए। धमाके की वजह से फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया और एक गड्ढा बन गया। आसपास के 1.5 किलोमीटर के दायरे में घरों की खिड़कियाँ टूट गईं, छतें क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ इमारतों को भी मामूली नुकसान पहुंचा।
मामले की जांच शुरू कर दी है है। प्रारंभिक जांच के अनुसार धमाका, फैक्ट्री में इस जगह हुआ जहाँ परिवहन के लिए विस्फोटक सामग्री तैयार की जा रही थी। हालांकि धमाके की वजह अभी भी पता नहीं चली है और इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है।