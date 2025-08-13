ब्राज़ील की फैक्ट्री में भीषण धमाका, 9 लोगों की मौत

फैक्ट्री में हुआ धमाका काफी प्रभावी था। इसकी आवाज और झटके 19 किलोमीटर से दूरी पर स्थित कम से कम 8 शहरों में महसूस किए गए। धमाके की वजह से फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा मलबे में बदल गया और एक गड्ढा बन गया। आसपास के 1.5 किलोमीटर के दायरे में घरों की खिड़कियाँ टूट गईं, छतें क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ इमारतों को भी मामूली नुकसान पहुंचा।