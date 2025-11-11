पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका, 11 लोगों की मौत

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका
पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक भीषण बम धमाके का मामला सामने आया है। आज, मंगलवार, 11 नवंबर को देश की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) के हाईकोर्ट (High Court) के गेट नंबर 11 के पास एक भीषण बम धमाका हुआ। यह बम धमाका एक कार के फटने की वजह से हुआ। धमाके के बाद हड़कंप मच गया। लोग चीखते हुए इधर-उधर भागने लगे।
पाकिस्तान में इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के पास कार में धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई। इस बम धमाके में 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
इस बम धमाके में जो लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। इस बम धमाके को सुसाइड ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
