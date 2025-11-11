Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका, 11 लोगों की मौत

पाकिस्तान में आज एक बम धमाके का मामला सामने आया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाके से हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 11, 2025

Car blast in Pakistan

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका

पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक भीषण बम धमाके का मामला सामने आया है। आज, मंगलवार, 11 नवंबर को देश की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) के हाईकोर्ट (High Court) के गेट नंबर 11 के पास एक भीषण बम धमाका हुआ। यह बम धमाका एक कार के फटने की वजह से हुआ। धमाके के बाद हड़कंप मच गया। लोग चीखते हुए इधर-उधर भागने लगे।

11 लोगों की मौत

पाकिस्तान में इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के पास कार में धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई। इस बम धमाके में 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

इस बम धमाके में जो लोग घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। इस बम धमाके को सुसाइड ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Nov 2025 03:21 pm

Published on:

11 Nov 2025 03:11 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका, 11 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बालाकोट एयरस्ट्राइक मामले में तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा को मिला राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का समर्थन

Qamar Javed Bajwa
विदेश

Delhi Blast: पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने की दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा, कहा – “मानवता का दुश्मन है आतंकवाद”

Sheikh Hasina condemns Delhi Blast
विदेश

भारत से ट्रेड डील के करीब है अमेरिका, ट्रंप ने कहा – “वो फिर मुझसे प्यार करेंगे”

Donald Trump talks about India-US trade deal
विदेश

Delhi Blast: पाकिस्तान ने बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, फाइटर जेट्स कर रहे गश्त, कई देशों ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Blast
विदेश

पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे भूटान, द्विपक्षीय संबंधों में और मज़बूती पर रहेगा जोर

PM Narendra Modi departs for Bhutan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.