पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका, 11 लोगों की मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आज एक भीषण बम धमाके का मामला सामने आया है। आज, मंगलवार, 11 नवंबर को देश की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) के हाईकोर्ट (High Court) के गेट नंबर 11 के पास एक भीषण बम धमाका हुआ। यह बम धमाका एक कार के फटने की वजह से हुआ। धमाके के बाद हड़कंप मच गया। लोग चीखते हुए इधर-उधर भागने लगे।