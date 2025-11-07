जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, इंडोनेशिया में 54 घायल

इंडोनेशिया में मस्जिद में विस्फोट (फोटो- Mario Nawfal एक्स पोस्ट)
इंडोनेशिया से हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां राजधानी जकार्ता की एक मस्जिद में शुक्रवार को नमाज के दौरान धमाका कर दिया गया। उत्तरी जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके में स्थित एक स्कूल परिसर में बनी इस मस्जिद में हुए ब्लास्ट में करीब 54 लोग घायल हो गए है। घटना की सूचना मिलते ही तुंरत स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरु किया। यह धमाका कैसे हुए इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।
शहर के पुलिस प्रमुख असेप एदी सुहेरी ने बताया कि शुरुआती जांच में घटनास्थल से कुछ संदिग्ध सामान बरामद किए गए है। इसमें आईडी बम (हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण) के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल, के अलावा एयरसॉफ्ट और रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, मस्जिद के मुख्य हाल के पीछे वाले हिस्से में यह जोरदार धमाका हुआ था। जिस समय यह धमाका हुआ उस दौरान नमाज पढ़ी जा रही थी। अचानक धमाके की गूंज से सभी ड़र गए और वहां से उठ कर भागने लगे।
देखते ही देखते आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और फिर से धमाका होने के डर से लोग घटनास्थल से दूर जाने लगे। घटनास्थल के आस पास लोग जख्मी हालत में पड़े मदद की भीख मांगते रहे, जबकि सुरक्षित बचे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों की चीख पुकार से इलाका गूंजने लगा, कहीं पर रोने की तो कहीं पर दर्द से चिल्लाने की आवाजे आने लगी। कुछ ही पल में बम विस्फोटक दस्ते, पुलिस और मेडिकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें पूरे इलाके की तलाशी में जुच गई है।। लोगों की सहायता से तुरंत घायलों को मस्जिद से बाहर निकाल कर और नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है।
