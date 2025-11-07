जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, इंडोनेशिया में 54 घायल

देखते ही देखते आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और फिर से धमाका होने के डर से लोग घटनास्थल से दूर जाने लगे। घटनास्थल के आस पास लोग जख्मी हालत में पड़े मदद की भीख मांगते रहे, जबकि सुरक्षित बचे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों की चीख पुकार से इलाका गूंजने लगा, कहीं पर रोने की तो कहीं पर दर्द से चिल्लाने की आवाजे आने लगी। कुछ ही पल में बम विस्फोटक दस्ते, पुलिस और मेडिकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें पूरे इलाके की तलाशी में जुच गई है।। लोगों की सहायता से तुरंत घायलों को मस्जिद से बाहर निकाल कर और नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है।