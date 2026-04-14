अमेरिकी बिजनेसमैन ने NASA को किया हैरान, चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का दावा

अमेरिकी बिजनेसमैन जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक अहम प्रगति का दावा किया है। कंपनी ने ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है, जिससे चांद की मिट्टी (लूनर रेगोलिथ) से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। यह उपलब्धि भविष्य में चांद पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हालांकि यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके परिणाम बेहद उत्साहजनक बताए जा रहे हैं।