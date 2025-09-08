कैमरून में आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत

आतंकवाद (Terrorism) एक ऐसी समस्या है जो दुनियाभर में फ़ैल चुका है। अक्सर ही दुनिया के अलग-अलग देशों में आतंकी हमलों की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अफ्रीकी देशों में भी पिछले एक दशक में आतंकवाद तेज़ी से फैला है। इन देशों में कैमरून (Cameroon) भी शामिल है। कैमरून समेत अन्य कई अफ्रीकी देशों में बोको हराम (Boko Haram) नाम का आतंकी संगठन सक्रिय है। एक बार फिर बोको हराम ने कैमरून में दहशत फैलाते हुए कत्लेआम मचाया है।