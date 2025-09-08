Patrika LogoSwitch to English

कैमरून में आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत

Terrorist Attack In Cameroon: कैमरून में आतंकी संगठन बोको हराम ने एक बार फिर दहशत फैलाते हुए 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 08, 2025

Boko Haram terrorists
Boko Haram terrorists (Photo - Washington Post)

आतंकवाद (Terrorism) एक ऐसी समस्या है जो दुनियाभर में फ़ैल चुका है। अक्सर ही दुनिया के अलग-अलग देशों में आतंकी हमलों की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अफ्रीकी देशों में भी पिछले एक दशक में आतंकवाद तेज़ी से फैला है। इन देशों में कैमरून (Cameroon) भी शामिल है। कैमरून समेत अन्य कई अफ्रीकी देशों में बोको हराम (Boko Haram) नाम का आतंकी संगठन सक्रिय है। एक बार फिर बोको हराम ने कैमरून में दहशत फैलाते हुए कत्लेआम मचाया है।

बोको हराम ने तीन इलाकों पर किया हमला

कैमरून के सुरक्षा सूत्रों और स्थानीय लोगों के अनुसार रविवार को देश के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में तीन समुदायों पर बोको हराम के आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने क्षेत्र के ओन्ज़ाल, मंडूसा और मोडोको इलाकों पर तीन घंटे से ज़्यादा समय तक एक साथ हमला किया, जिससे हाहाकार मच गया।

6 लोगों की मौत

ओन्ज़ाल, मंडूसा और मोडोको इलाकों पर बोको हराम के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिससे लोगों में चीखपुकार मच गई। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए झाडियों में या अन्य सुरक्षित स्थानों पर छिप गए और जो ऐसा नहीं कर पाए, वो आतंकियों का शिकार बन गए। कई लोग इस आतंकी हमले में घायल भी हो गए। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

कई लोगों का किया अपहरण

बोको हराम के हमले से जो लोग बचकर भाग नहीं पाए, उनमें से कई लोगों का आतंकियों ने अपहरण कर लिया। कैमरून में अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं।

कई इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों को लगाई आग

स्थानीय लोगों के अनुसार आतंकियों ने सिर्फ कत्लेआम और अपहरण को ही अंजाम नहीं दिया, बल्कि अस्पताल, इमारतों और कई सार्वजनिक संपत्तियों को आग भी लगा दी। इससे काफी नुकसान हुआ।

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Sept 2025 09:53 am

Published on:

08 Sept 2025 09:37 am

Hindi News / World / कैमरून में आतंकी हमला, 6 लोगों की मौत

