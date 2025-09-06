नास्त्रेदमस की खतरनाक भविष्यवाणी, इस साल होगा कुछ ऐसा कि मच जाएगा हाहाकार

2025 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में क्या होने वाला है, इस बारे में कोई, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने भविष्य की घटनाओं के बारे में सटीक भविष्यवाणियाँ की हैं। नास्त्रेदमस (Nostradamus) ऐसे ही लोगों में से एक है, जिन्हें इतिहास का सबसे मशहूर भविष्यवक्ता भी माना जाता है। नास्त्रेदमस को ‘कयामत का भविष्यवक्ता’ भी कहते हैं, क्योंकि अब तक उनकी कई डरावनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। इस साल के लिए भी नास्त्रेदमस ने डरावनी भविष्यवाणियाँ की हैं।