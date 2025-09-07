पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में बम ब्लास्ट, 1 की मौत, कई घायल, सामने आया VIDEO

पाकिस्तान की अखबर डॉन ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा कि अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा अधिकारियों का अनुमान है कि यह हमला कुछ हफ्ते पहले सुरक्षाबलों द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद-रोधी अभियान 'ऑपरेशन सरबकाफ़' के जवाब में आतंकवादियों ने किया है। Dawn के मुताबिक जिला पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने कहा कि यह धमाका खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ और इसे आईईडी से अंजाम दिया गया। अखबार ने पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा कि यह हमला किसी खास निशाने पर किया गया है।