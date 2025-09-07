पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में बम ब्लास्ट, 1 की मौत, कई घायल, सामने आया VIDEO

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के खार तहसील में एक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में बम ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ब्लास्ट IED से किया गया। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सुनियोजित और टारगेटेड अटैक मानकर जांच में जुट गई है।
धामके का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें लोग घटना के बाद लोग जान बचाकर भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं, धमाके के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना आतंकवादी हमले की ओर इशारा करती है। इस हमले से एक सप्ताह पहले भी KPK में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था।
पाकिस्तान की अखबर डॉन ने एक पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा कि अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा अधिकारियों का अनुमान है कि यह हमला कुछ हफ्ते पहले सुरक्षाबलों द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद-रोधी अभियान 'ऑपरेशन सरबकाफ़' के जवाब में आतंकवादियों ने किया है। Dawn के मुताबिक जिला पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने कहा कि यह धमाका खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ और इसे आईईडी से अंजाम दिया गया। अखबार ने पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा कि यह हमला किसी खास निशाने पर किया गया है।