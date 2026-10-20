राष्ट्रपति चुनाव में मोबाइल चोरी बना सबसे बड़ा मुद्दा, ब्राजील में जीत दर्ज करने के लिए पक्ष-विपक्ष की घोषणाएं आपको चौंका देंगी?

ब्राजील में मोबाइल चोरी की घटनाएं 2023 के बाद से कम हुई हैं, लेकिन इनकी संख्या अब भी काफी ज्यादा है। ब्राजीलियन पब्लिक सिक्योरिटी फोरम के मुताबिक, 2025 में देशभर में मोबाइल चोरी के करीब 8.30 लाख मामले दर्ज किए गए। 21 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में मोबाइल चोरी अब लोगों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चिंताओं में शामिल है।