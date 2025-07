मोदी BRICS में उठाएंगे आतंकवाद का मुद्दा,अमेरिकी टैरिफ और इजरायल के साथ सभी की निगाहें भारत पर

BRICS Summit 2025 India Stand on US Tariffs and Israel Conflict: संडे से ब्राजील के रियो में दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit 2025) शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन में कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें आतंकवाद, अमेरिकी टैरिफ (India stand on US tariffs), और गाजा पट्टी में इजरायल (Israel Gaza conflict BRICS) की कार्रवाई शामिल हैं। ब्रिक्स घोषणापत्र (BRICS declaration 2025) में भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को प्रमुखता से शामिल किए जाने की संभावना है। साथ ही सम्मेलन में यह भी अपेक्षा की जा रही है कि सभी सदस्य देश अमेरिका के टैरिफ और गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर एक मजबूत साझा बयान देंगे।