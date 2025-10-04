Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान, खिड़कियों की जगह इसमें होगी स्क्रीन

ब्रिटेन में 150 करोड़ रुपये की लागत से एक अनोखा विमान तैयार किया गया है, जिसमें खिड़कियों की जगह टीवी स्क्रीन लगी होगी। इन खिड़कियों से यात्री रियल-टाइम में आकाश और धरती के नजारे रिकॉर्ड कर पाएंगे।

less than 1 minute read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 04, 2025

Airplane

ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान (फोटो- एआई जनरेटेड)

हवाई यात्रा का भविष्य अब और भी दिलचस्प होने वाला है। ब्रिटेन में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत वाला एक अनोखा विमान पेश किया गया है। इसमें खिड़कियों की जगह बड़ी टीवी स्क्रीन होंगी। इसका नाम है- फैंटम 3500। अमरीकी कंपनी ऑट्टो एयरस्पेस ने इसे डिजाइन किया है। विमान में असली खिड़कियां नहीं होंगी। इसके बजाए बाहर लगे हाई-टेक कैमरे रियल-टाइम में आकाश और धरती के नजारे रिकॉर्ड करेंगे और यात्रियों को अंदर स्क्रीन पर दिखाएंगे। कंपनी का कहना है कि इससे यात्रियों को ऐसा अनुभव मिलेगा जैसे वे बिना किसी रुकावट के पूरे आसमान और नजारों को देख रहे हों।

बेहतर तकनीक, ईंधन भी कम लगेगा

विमान का डिजाइन आधुनिक है। खिड़कियां न होने से हवा कम से कम रुकावट पैदा करेगी। इससे 60% तक ईंधन की बचत होगी और विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा। कंपनी का दावा है कि यह डिजाइन निजी और बिजनेस एविएशन को पूरी तरह बदल देगा क्योंकि रखरखाव आसान होगा और खर्च भी कम आएगा।

यात्रियों के लिए आरामदायक अनुभव

फैंटम 3500 में करीब दो मीटर ऊंचा केबिन होगा, जिसमें 9 यात्री आराम से सफर कर पाएंगे। इसके अलावा कॉकपिट में अगली पीढ़ी की तकनीक और आधुनिक एवियोनिक्स लगे होंगे, जिससे पायलट को सटीक नियंत्रण मिलेगा। निजी कंपनी फ्लेक्सजेट ने पहले ही इस विमान के 300 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है। इसकी पहली उड़ान का परीक्षण 2027 में किया जाएगा और 2030 तक यह विमान यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 08:38 am

Hindi News / World / ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान, खिड़कियों की जगह इसमें होगी स्क्रीन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप प्रशासन की यूनिवर्सिटीज के लिए नई शर्तें, फंड चाहिए तो कैंपस नीतियों को सरकार के अनुरूप ढालें

US President Donald Trump
विदेश

दुनिया की सबसे बड़ी क्वांटम बिट्स ऐरे तैयार, कैलटेक ने बनाए 6,100 क्यूबिट्स

World's largest quantum bit array created
विदेश

यूरोपीय बैठक में ट्रंप की किरकिरी, गलतियां बनी ठहाकों की वजह, नोबेल प्राइज का दावा और गलत नामों पर नेताओं के तंज

Donald Trump
विदेश

‘हमें पाक सेना के अत्याचार से बचाओ…’, POJK में क्या है स्थिति? पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुए मुनीर

विदेश

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत खरीदेगा और S-400, पुतिन की इंडिया यात्रा में हो सकती है डील

S-400 Defense System
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.