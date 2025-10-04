ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान, खिड़कियों की जगह इसमें होगी स्क्रीन

हवाई यात्रा का भविष्य अब और भी दिलचस्प होने वाला है। ब्रिटेन में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत वाला एक अनोखा विमान पेश किया गया है। इसमें खिड़कियों की जगह बड़ी टीवी स्क्रीन होंगी। इसका नाम है- फैंटम 3500। अमरीकी कंपनी ऑट्टो एयरस्पेस ने इसे डिजाइन किया है। विमान में असली खिड़कियां नहीं होंगी। इसके बजाए बाहर लगे हाई-टेक कैमरे रियल-टाइम में आकाश और धरती के नजारे रिकॉर्ड करेंगे और यात्रियों को अंदर स्क्रीन पर दिखाएंगे। कंपनी का कहना है कि इससे यात्रियों को ऐसा अनुभव मिलेगा जैसे वे बिना किसी रुकावट के पूरे आसमान और नजारों को देख रहे हों।