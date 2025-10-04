ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान, खिड़कियों की जगह इसमें होगी स्क्रीन

ब्रिटेन ने तैयार किया अनोखा विमान (फोटो- एआई जनरेटेड)
हवाई यात्रा का भविष्य अब और भी दिलचस्प होने वाला है। ब्रिटेन में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत वाला एक अनोखा विमान पेश किया गया है। इसमें खिड़कियों की जगह बड़ी टीवी स्क्रीन होंगी। इसका नाम है- फैंटम 3500। अमरीकी कंपनी ऑट्टो एयरस्पेस ने इसे डिजाइन किया है। विमान में असली खिड़कियां नहीं होंगी। इसके बजाए बाहर लगे हाई-टेक कैमरे रियल-टाइम में आकाश और धरती के नजारे रिकॉर्ड करेंगे और यात्रियों को अंदर स्क्रीन पर दिखाएंगे। कंपनी का कहना है कि इससे यात्रियों को ऐसा अनुभव मिलेगा जैसे वे बिना किसी रुकावट के पूरे आसमान और नजारों को देख रहे हों।
विमान का डिजाइन आधुनिक है। खिड़कियां न होने से हवा कम से कम रुकावट पैदा करेगी। इससे 60% तक ईंधन की बचत होगी और विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकेगा। कंपनी का दावा है कि यह डिजाइन निजी और बिजनेस एविएशन को पूरी तरह बदल देगा क्योंकि रखरखाव आसान होगा और खर्च भी कम आएगा।
फैंटम 3500 में करीब दो मीटर ऊंचा केबिन होगा, जिसमें 9 यात्री आराम से सफर कर पाएंगे। इसके अलावा कॉकपिट में अगली पीढ़ी की तकनीक और आधुनिक एवियोनिक्स लगे होंगे, जिससे पायलट को सटीक नियंत्रण मिलेगा। निजी कंपनी फ्लेक्सजेट ने पहले ही इस विमान के 300 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया है। इसकी पहली उड़ान का परीक्षण 2027 में किया जाएगा और 2030 तक यह विमान यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा।
