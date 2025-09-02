क्या ‘Action for Harmony’ से ब्रिटेन में बदलेगी हिंदुओं की पहचान ? संसद में गूंजा हिंदू समुदाय का नाम

British Hindu Community: लंदन में ब्रिटिश संसद के चर्चिल हॉल में हाल ही में आयोजित 'ब्रिटिश हिंदुओं के साथ संवाद' (British Hindu Community) नामक एक खास कार्यक्रम (UK Parliament Hindu Event) में ब्रिटिश सांसदों और नेताओं ने हिंदू समुदाय के समाज और देश के लिए योगदान की जम कर तारीफ की। गर्मी की छुट्टियों के बाद संसद की पहली बैठक के दिन यह कार्यक्रम आयोजित कार्यक्रम का नाम 'एक्शन फॉर हार्मनी (Action for Harmony Britain)' रखा गया था, जो ब्रिटिश हिंदू समुदाय की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में मदद करता है। इस कार्यक्रम का मकसद सांसदों और हिंदू समुदाय के बीच बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देना था। ध्यान रहे कि भारतीय और विशेषकर हिंदू समुदाय ब्रिटेन में खासा दबदबा (Hindu Contributions UK) रखता है।
इस कार्यक्रम में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसद शामिल हुए। डॉन बटलर, बॉब ब्लैकमैन, तनमनजीत सिंह धेसी, गगन मोहिंद्रा, सीमा मल्होत्रा, बैरन वर्मा और लॉर्ड जितेश गढ़िया जैसे बड़े नेता मौजूद थे। इसके अलावा, 40 से ज्यादा हिंदू समुदाय के प्रमुख लोग और 60 से अधिक हिंदू संगठन भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे। इनमें बीएपीएस स्वामीनारायण, हिंदू स्वयंसेवक संघ, इस्कॉन यूके और हिंदू काउंसिल जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल थीं।
कार्यक्रम के दौरान बैरोनेस वर्मा ने कहा कि हिंदू समुदाय को एकजुट होकर सांसदों के सामने अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि केवल धार्मिक या सांस्कृतिक बातों को समझना ही काफी नहीं, बल्कि ब्रिटिश समाज में हिंदू समुदाय की भूमिका को भी मान्यता देना जरूरी है।
'एक्शन फॉर हार्मनी' के संस्थापक नितिन पालन ने भी समुदाय की जरूरतों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जीवन में हिंदुओं की पहचान बढ़ाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और धार्मिक संसाधनों को बेहतर बनाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय को समाज में अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को कायम रखने के लिए संसद और सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए।
एपीपीजी फॉर ब्रिटिश हिंदुओं के अध्यक्ष बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि ब्रिटिश समाज में हिंदुओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी अभी कम है। उन्होंने 2024 में समूह के पुनर्गठन के बाद किए गए कामों की तारीफ की।
कार्यक्रम के दौरान सांसद और हिंदू प्रतिनिधि खुले दिल से चर्चा करते रहे। उन्होंने सामाजिक एकीकरण, सांस्कृतिक समझ और नीति निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार शेयर किए। इस चर्चा को इतना सफल माना गया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से करने पर जोर दिया गया।
जानकारी के अनुसार लगभग 1.5 से 2 मिलियन (15 से 20 लाख) भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। यह संख्या ब्रिटेन की कुल आबादी का करीब 2-3% है। भारतीय प्रवासी यूके के सबसे बड़े एशियाई समुदायों में से एक हैं।
ब्रिटेन में लगभग 800,000 से 900,000 (8 से 9 लाख) हिंदू हैं। ये संख्या ब्रिटेन की कुल आबादी का करीब 1.2-1.5% है। ब्रिटेन में हिंदू समुदाय की एक मजबूत उपस्थिति है, खासकर लंदन, गिल्डफोर्ड, और लीसेस्टर जैसे शहरों में अच्छी तादाद में हिंदू हैं।