क्या ‘Action for Harmony’ से ब्रिटेन में बदलेगी हिंदुओं की पहचान ? संसद में गूंजा हिंदू समुदाय का नाम

British Hindu Community: लंदन में ब्रिटिश संसद के चर्चिल हॉल में हाल ही में आयोजित 'ब्रिटिश हिंदुओं के साथ संवाद' (British Hindu Community) नामक एक खास कार्यक्रम (UK Parliament Hindu Event) में ब्रिटिश सांसदों और नेताओं ने हिंदू समुदाय के समाज और देश के लिए योगदान की जम कर तारीफ की। गर्मी की छुट्टियों के बाद संसद की पहली बैठक के दिन यह कार्यक्रम आयोजित कार्यक्रम का नाम 'एक्शन फॉर हार्मनी (Action for Harmony Britain)' रखा गया था, जो ब्रिटिश हिंदू समुदाय की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में मदद करता है। इस कार्यक्रम का मकसद सांसदों और हिंदू समुदाय के बीच बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा देना था। ध्यान रहे कि भारतीय और विशेषकर हिंदू समुदाय ब्रिटेन में खासा दबदबा (Hindu Contributions UK) रखता है।