कनाडा में सैन्य ठिकाने पर बड़ा हादसा, आग इतनी भीषण कि सीमा पार पहुंची लहर, क्या बोले पीएम?

बता दें कि यह इलाका काफी व्यस्त सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र माना जाता है। सीएफबी वाइनराइट कनाडा की सबसे व्यस्त आर्मी बेसों में से एक है। यहां नियमित रूप से बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। ऐसे में आग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।