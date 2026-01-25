चीन से समझौता किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा के पीएम ने कर ली बड़ी तैयारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo-IANS)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ संभावित व्यापार समझौते को लेकर कनाडा को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि यदि कनाडा चीन के साथ कोई ट्रेड डील करता है तो अमेरिका तुरंत कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा।
उन्होंने दावा किया कि चीन, कनाडा का इस्तेमाल अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए 'ड्रॉप ऑफ पोर्ट' के रूप में करना चाहता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को आगाह करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी समझौता कनाडा के लिए खतरनाक साबित होगा।
ट्रंप ने लिखा, 'चीन कनाडा को पूरी तरह निगल जाएगा, उसके कारोबार, सामाजिक ताने-बाने और जीवनशैली को नष्ट कर देगा।' ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि कार्नी को लगता है कि वह अमेरिका में चीनी सामान भेजने का रास्ता बना सकते हैं, तो वह गलतफहमी में हैं।
हाल ही में चीन यात्रा के दौरान कार्नी ने चीन को 'विश्वसनीय और स्वाभाविक साझेदार' बताया था और दावोस में यूरोपीय नेताओं से वहां निवेश बढ़ाने की अपील की थी। इसी के बाद ट्रंप ने कनाडा को अपने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ से जुड़ने का निमंत्रण भी वापस ले लिया था।
उधर, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा के लोगों से बड़ी अपील कर दी है। कार्नी ने कहा- हमारी अर्थव्यवस्था विदेश से खतरे में है। कनाडाई लोगों ने एक विकल्प चुना है। वह यह है कि जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना।
उन्होंने आगे कहा- दूसरे देश हमारे साथ क्या करेंगे? इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम खुद अपने सबसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं। हम कनाडाई सामान खरीदेंगे। हम कनाडा में बनाएंगे। साथ मिलकर हम और मजबूत बनेंगे।
ट्रंप ने कनाडा पर पहले भी हमला किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कनाडा उनके प्रस्तावित "गोल्डन डोम" मिसाइल रक्षा सिस्टम का विरोध कर रहा है, जो ग्रीनलैंड में बनाया जाना है और कनाडा की भी सुरक्षा करेगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा चीन के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने के पक्ष में है। ट्रंप ने कहा- कनाडा ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम बनने के खिलाफ है, जबकि ये सिस्टम कनाडा को भी बचाएगा। इसके बजाय वे चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के पक्ष में हैं, जो उन्हें पहले साल में ही 'निगल' जाएगा।
