एवरेस्ट पर खेला जा रहा था स्लो पॉाइजन का खेल, बीमा कंपनियों से लाखों डॉलर की उगाही, 32 गिरफ्तार

एक बार जब पर्यटक बीमार पड़ जाता, तो उस पर आपातकालीन हेलीकॉप्टर निकासी के लिए दबाव बनाया जाता। इसके बाद फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और फ्लाइट दस्तावेज तैयार कर अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों से लाखों डॉलर वसूले जाते थे। नेपाल में पर्यटन उद्योग 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। लेकिन इस स्कैम के बाद कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने नेपाल आने वाले पर्यटकों का बीमा करना बंद कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नेपाल की 'पर्यटन अर्थव्यवस्था' और 'भरोसे' को गहरी चोट पहुंची है।