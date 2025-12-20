Cow Attack: पसंद नहीं आए सड़क पर कुत्ता टहलाते लोग, मवेशियों के झुंड ने बोला हमला, मुश्किल से बची जान

गायों के झुंड ने सड़क पर कुत्तों को टहलाते लोगों पर हमला बोला। (PC:AI)
Dog walking incident on road हमारे देश में जहां स्ट्रीट डॉग सबसे बड़ा खतरा बताए आज रहे हैं। वहीं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर गाय दहशत की वजह बन गई हैं। गायों का झुंड अब तक कई लोगों को अस्पताल पहुंचा चुका है। इसमें तीन लोग ऐसे भी थे, जो सड़क पर अपने पालतू कुत्ते को टहलाने लेकर निकले थे। अब अदालत ने गाय की मालकिन पर मोटा जुर्माना लगाया है।
इंग्लैंड की कॉर्नवाल काउंटी में एक 75 साल के शख्स पर गायों के झुंड ने उस समय हमला बोला, जब वह अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे। अचानक हुए इस हमले से ब्रायन ग्रेगरी को संभलने का मौका नहीं मिला। उन्हें आसपास से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह बचाया। ब्रायन को करीब 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ब्रायन जब अपने कुत्ते को टहला रहे थे, सामने से मवेशियों का झुंड आ गया जिसमें कुछ बछड़े भी थे। अचानक इस झुंड ने ब्रायन पर हमला बोल दिया। घबराए ब्रायन ने अपने कुत्ते की रस्सी खोल दी और वहां से भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।
इस घटना में ब्रायन ग्रेगरी को काफी चोटें आईं। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित की सर्जरी करनी पड़ी और कम से कम पांच दिनों तक उसे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। मवेशियों की देखभाल करनी वालीं किसान बेवर्ली चैपमैन को इस घटना के बारे में सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सड़क से मवेशियों को हटाने के बजाए उन्होंने दूसरी गायों को भी सड़क पर छोड़ दिया।
इस घटना के एक महीने बाद उसी जगह पर गायों ने कुछ और लोगों को निशाना बनाया। इस बार भी मवेशियों के झुंड ने ऐसे लोगों पर हमला बोला जो अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे। पीड़ित दोनों युवकों ने किसी तरह पास की चट्टानों में छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद भी बेवर्ली चैपमैन को सूचित किया गया, पर उन्होंने सड़क से मवेशियों को हटाने में चार दिन लगा दिए।
काउंटी के हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मवेशी अपने बछड़ों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। कुत्तों के साथ आ रहे लोगों को देखकर उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा और इसलिए यह घटना हुई। अदालत ने इस मामले में बेवर्ली चैपमैन को हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 के उल्लंघन का दोषी पाया है। 16 दिसंबर को ब्रिस्टल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन पर £5,260 (7,033.80 डॉलर) का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, उन्हें अभियोजन लागत £4,650 और कोर्ट सरचार्ज के तौर पर £2,000 के भुगतान का भी आदेश दिया है।
