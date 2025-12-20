Cow Attack: पसंद नहीं आए सड़क पर कुत्ता टहलाते लोग, मवेशियों के झुंड ने बोला हमला, मुश्किल से बची जान

इंग्लैंड की कॉर्नवाल काउंटी में एक 75 साल के शख्स पर गायों के झुंड ने उस समय हमला बोला, जब वह अपने पालतू कुत्ते को टहला रहे थे। अचानक हुए इस हमले से ब्रायन ग्रेगरी को संभलने का मौका नहीं मिला। उन्हें आसपास से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह बचाया। ब्रायन को करीब 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ब्रायन जब अपने कुत्ते को टहला रहे थे, सामने से मवेशियों का झुंड आ गया जिसमें कुछ बछड़े भी थे। अचानक इस झुंड ने ब्रायन पर हमला बोल दिया। घबराए ब्रायन ने अपने कुत्ते की रस्सी खोल दी और वहां से भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।