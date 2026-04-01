इस्लामाबाद वार्ता में नया मोड़, बातचीत से पहले ईरान ने खोला बड़ा पत्ता! अब क्या करेगा अमेरिका?

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को लेबनान में ईरान के राजदूत से फोन पर बात की थी। उस बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को दो हफ्ते के सीजफायर की शर्तें पूरी करनी होंगी और लेबनान उस समझौते का अभिन्न हिस्सा है। यानी ईरान पहले से यह रेखा खींच रहा था। इस्लामाबाद में यह बात और मजबूती से सामने आई।