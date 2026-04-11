‘America First’ या ‘Israel First’? ईरान ने इस्लामाबाद वार्ता से पहले रख दी खुली शर्त, डील या जंग तय होगी आज

युद्ध को लेकर बातचीत की मेज पर बैठने से पहले ही ईरान ने अपना पत्ता खोल दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अगर इस्लामाबाद में हमारा सामना 'अमेरिका फर्स्ट' वाले नुमाइंदों से हुआ तो समझौता मुमकिन है। लेकिन अगर सामने 'इजराइल फर्स्ट' वाले आए तो कोई डील नहीं होगी और जंग पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जारी रहेगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था। यह ईरान का अमेरिका को सीधा संदेश था कि इजराइल के इशारे पर चले तो घर खाली हाथ जाओगे।