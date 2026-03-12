‘चांद की मिट्टी’ में उगी चने की फसल, भविष्य में खुद फसल उगा सकेंगे अंतरिक्ष यात्री

अब वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर ही उगी हुई फसल से बना खाना खा सकेंगे। टैक्सास की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 'चांद की मिट्टी' में चने की फसल उगाने में कामयाबी पाई है। यह प्रयोग नासा के अपोलो मिशन द्वारा चांद से लाई गई असली मिट्टी के नमूने के आधार पर बनाई गई धूल पर किया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की मिट्टी के मिश्रण में चने के पौधे 75% तक अच्छी तरह पनप सकते हैं। हालांकि जैसे-जैसे मिट्टी में चांद की धूल की मात्रा बढ़ाई गई तो चने की संख्या में थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन उनका आकार सामान्य ही रहा। चने में भरपूर प्रोटीन होता है, इसलिए इसे भविष्य के मिशन के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है।