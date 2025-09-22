बांग्लादेशी नाबालिक लड़की की भारत में अवैध रूप से तस्करी, NIA ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

एनआईए ने बताया कि यह मामला बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर अवैध रूप से भारत लाने और यहां उसका शोषण करने से जुड़ा है। इसी मामले में शनिवार को छापेमारी की गई है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही छापेमारी के दौरान भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा सहित अन्य विदेशी मुद्राएं और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, बरामद की गई सभी चीजें इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के संचालन से जुड़ी हो सकती हैं।