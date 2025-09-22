Patrika LogoSwitch to English

बांग्लादेशी नाबालिक लड़की की भारत में अवैध रूप से तस्करी, NIA ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

एनआईए ने बांग्लादेश की नाबलिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर अवैध रूप से भारत लाने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 22, 2025

National Investigation Agency
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (प्रतिकात्मक तस्वीर)

बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की की तस्करी से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बांगनान इलाकों में पांच जगहों पर छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है। यह दोनों ही आरोपी उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले हैं।

छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद

एनआईए ने बताया कि यह मामला बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर अवैध रूप से भारत लाने और यहां उसका शोषण करने से जुड़ा है। इसी मामले में शनिवार को छापेमारी की गई है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही छापेमारी के दौरान भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा सहित अन्य विदेशी मुद्राएं और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, बरामद की गई सभी चीजें इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के संचालन से जुड़ी हो सकती हैं।

नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी

एनआईए का कहना है कि इस मामले की जांच अब भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एजेंसी इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की भी तलाश में जुटी है। एनआईए लगातार मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय ऐसे गिरोहों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

तस्करी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम

एनआईए की इस कार्रवाई को बांग्लादेश से भारत में नाबालिग लड़कियों की तस्करी में लिप्त नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एनआईए मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। बता दें कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में भारतीय, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी मुद्राएं तथा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

