वुहान की कोविड-19 की सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार को China ने फिर से जेल में ठूंसा

रिपोर्टस विदआउट बॉर्डर्स ने कहा कि झान को इसके लिए सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्हें अमानवीय तरीके से जेल में कैद करके रखा गया है। संगठन ने अंतराष्ट्रीय समुदाय से कहा कि झान की रिहाई को लेकर चीन की CCP पर दवाब बनाया जाए, ताकि वह झान को रिहा करें। वहीं, रिपोर्टस विदाउट बॉर्डस ने कहा कि चीन दुनिया में पत्रकारों की सबसे बड़ी जेल है, जहां इस समय कम से कम 124 पत्रकार कैद हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में चीन 180 देशों में 178वें स्थान पर है।