चीन के राजदूत और अफगानिस्तान के मंत्री की हुई मुलाकात, अमेरिका-पाकिस्तान की बढ़ सकती है चिंता

शियाओयोंग से बातचीत के दौरान नईम ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की धरती का किसी अन्य देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) फिर से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्ज़ा चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार कर दिया है। ट्रंप के बगराम एयरबेस पर फिर से कब्ज़ा करने के पीछे की मंशा यह है कि यह एयरबेस न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है, बल्कि चीन के परमाणु और अन्य घातक हथियारों के ठिकाने से भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अमेरिका इस एयरबेस पर फिर से कब्ज़ा करके चीन पर निगरानी रखना चाहता है। हालांकि नईम ने अपने बयान से साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इससे अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है।