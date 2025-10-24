यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से रूस पर पहले से ही कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों का निश्चित रूप से रूस पर असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग खत्म नहीं की है। प्रतिबंधों की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था को भी झटके लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस की आर्थिक स्थिति नियंत्रण में है और सरकार के प्रयासों और भारत (India), चीन (China) जैसे मित्र देशों से व्यापार की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को संभलने में काफी मदद मिली है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), रूसी राष्ट्रपति पुतिन के काफी अच्छे दोस्त हैं।