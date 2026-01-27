27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन की सेना में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई सेंध, नंबर दो अफसर को बना लिया अमेरिकी जासूस?

चीन के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल झांग यौशिया (CMC वाइस चेयरमैन) और लियू झेनली को गंभीर अनुशासन व कानून उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी झांग की गिरफ्तारी से हलचल मची है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 27, 2026

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। (फोटो- IANS)

चीन के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी जनरल झांग यौशिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे करीबी सैन्य सहयोगी माने जाते थे। इस खबर ने दुनिया भर में हलचल पैदा कर दी है।

चीन की रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि झांग यौशिया और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी लियू झेनली पर गंभीर अनुशासन और कानून उल्लंघन का संदेह है।

इस बीच, उनकी गिरफ्तारी की एक और बड़ी वजह सामने आई है। जिससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सेना में सेंध लगा दी है।

अमेरिका को खुफिया जानकारी देने का संदेह

सूत्रों के मुताबिक, चीनी सेना में नंबर दो अफसर का पोजीशन रखने वाले जनरल झांग पर देश के न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम की जानकारी अमेरिका को लीक करने और सरकारी कामों के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। यह जानकारी आरोपों पर हुई एक हाई-लेवल ब्रीफिंग से परिचित लोगों ने दी है।

दरअसल, जनरल की गिरफ्तारी के बाद शनिवार सुबह ब्रीफिंग हुई। इसमें सेना के कुछ सबसे ऊंचे रैंक के अधिकारियों ने ही हिस्सा लिया था। ब्रीफिंग से परिचित लोगों ने बताया कि झांग पर राजनीतिक गुट बनाने का भी आरोप है। जो चीन में तख्तापलट करने की ओर इशारा करता है।

जनरल पर क्या लगा है आरोप?

जनरल पर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (कम्युनिस्ट पार्टी की शीर्ष सैन्य निर्णय लेने वाली संस्था) में अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का भी आरोप है।

अब चीन में अधिकारी यह भी पता लगाने में जुटे हैं कि झांग ने कहां-कहां और किस तरह से चीनी सेना में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीनी सेना के लिए होने वाली रिसर्च, डेवलपमेंट और खरीद के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में झांग ने कैसे अपने पद का दुरुपयोग किया, यह जांच का विषय है।

झांग की गिरफ्तारी के बाद चीन में मिलिट्री की डिसीजन लेने वाली बॉडी 'सेंट्रल मिलिट्री कमीशन' में अब सिर्फ दो लोग बचे हैं। जिनमें से एक खुद शी जिनपिंग हैं। इसमें पहले सात सदस्य थे।

कई सैन्य अधिकारियों को चीनी सेना से हटाया गया

पिछले कई महीनों से चीन में सीनियर मिलिट्री अधिकारियों को हटाने की खबरें लगातार सुर्खियों में रही हैं। इसके बावजूद, चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री डिसीजन लेने वाली बॉडी के एकमात्र बचे वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है।

झांग की उम्र 75 साल है। वह 1968 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी (चीनी सेना) में शामिल हुए थे। पीएलए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की मिलिट्री विंग है।

जिनपिंग के करीबी थे झांग

ऐसा बताया जाता है कि झांग के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ निजी संबंध थे। उनके पिता सीनियर पार्टी नेता थे जो एक-दूसरे को जानते थे।

ये भी पढ़ें

‘चीन में हुई तख्तापलट की कोशिश फेल’, कनाडा में रहने वाली चीनी राइटर ने बताया- क्यों गिरफ्तार हुए जनरल झांग?
विदेश
Xi Jinping Political Purge (1)

संबंधित खबरें

चीन से समझौता किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा के पीएम ने कर ली बड़ी तैयारी

Italian PM Giorgia Meloni

ट्रंप के इस बयान पर बुरी तरह भड़कीं जॉर्जिया मेलोनी, NATO को लेकर भी कह दी बड़ी बात

India US Trade Agreement

क्या ट्रंप और वेंस की वजह से फंसा भारत-अमेरिका ट्रेड सौदा ? लीक ऑडियो से मची खलबली

Donald Trump

ट्रंप हुए इस देश के पीएम से नाराज़, वापस लिया ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का निमंत्रण

Trump Secret Weapon Discombobulator

Trump का खौफनाक हथियार! ‘डिस्कॉम्बोबुलेटर’ से वेनेजुएला में ऐसे हुआ मादुरो का गेम ओवर

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का संदेश हुआ वायरल! क्या आज भी मुमकिन है ‘बदलाव’? मची खलबली

Xi Jinping Political Purge (1)

‘चीन में हुई तख्तापलट की कोशिश फेल’, कनाडा में रहने वाली चीनी राइटर ने बताया- क्यों गिरफ्तार हुए जनरल झांग?

Donald Trump

ट्रंप के अधिकारी ने फिर कर दिया बड़ा कांड, एक और आम आदमी को सरेआम मारी गोली

iran, Iran-Us Tension, Ayatollah Ali Khamenei, Donald Trump,

ट्रंप की धमकी के बाद बंकर में जा छिपे मुस्लिम देश के सबसे बड़े लीडर, दुनियाभर में मची खलबली

Donald Trump and Court order

अमेरिकी कोर्ट ने जारी किया इमरजेंसी आदेश, ट्रंप प्रशासन में मची खलबली, अधिकारी बोले- 20 साल में ऐसा कभी नहीं…

उधर, अमेरिकी अखबार 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने रविवार को दावा किया कि झांग पर चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में जानकारी अमेरिका को लीक करने का आरोप है।

अगर यह सच है, तो यह कोई साधारण आरोप नहीं है। उन्हें हटाने के बारे में और भी कई थ्योरीज चल रही हैं। अब यह भी पता चला चल है कि झांग के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद राहत मिलने की संभावना कम है और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा।

चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अब दो लोग बचे

सात सदस्यों वाली चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अब जिनपिंग के अलावा सीएमसी चेयरमैन के तौर पर झांग शेंगमिन बचे हैं। शेंगमिन को सिर्फ तीन महीने पहले इस पद पर नियुक्त किया गया था। उनसे पहले हे वेदोंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन थे। जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पद से हटा दिया गया था।

बता दें कि गिरफ्तार किए झांग और लियू दोनों सम्मानित युद्ध नायक हैं। उन्होंने 1970 के दशक के आखिर में वियतनाम के खिलाफ चीनी सेना के अभियानों में हिस्सा लिया था।

भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हैं जिनपिंग

चीनी अखबारों में फिलहाल यह कहा जा रहा है कि झांग और लियू पर जो कार्रवाई हुई है, वह साबित करती है कि जिनपिंग चीन में भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त हैं। चाहे कोई हो, उन पर वह कड़ी कार्रवाई करेंगे।

दोनों लोगों के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के भरोसे और उम्मीदों को धोखा दिया है। उन्होंने चीन सेना की जिम्मेदारी को गंभीर रूप से रौंदा और कमजोर किया है।

इस बीच, अमेरिका के पत्रकार और लंबे समय से चीन पर नजर रखने वाले बिल बिशप ने अपने न्यूजलेटर 'सिनोसिज़्म' में लिखा कि जिनपिंग ने झांग को चीनी सेना में कुछ ऐसा करते हुए देखा है, जो उनके देश उन्हें कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यही कारण है कि उन पर ऐसी कार्रवाई हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

27 Jan 2026 11:10 am

Hindi News / World / चीन की सेना में डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई सेंध, नंबर दो अफसर को बना लिया अमेरिकी जासूस?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप की दखलंदाजी से तंग आईं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, कहा- सारे आदेश माने, हम डरते नहीं हैं, लेकिन अब…

विदेश

भारत से डरा पाकिस्तान? हथियारों के लिए फिर फैलाए चीन के सामने हाथ

Chinese President Xi Jinping, Indian Prime Minister Narendra Modi and Pakistani PM Shehbaz Sharif
विदेश

‘युद्धविराम के लिए गिड़गिड़ाया था इस्लामाबाद’…भारत ने UN में पाकिस्तान को लगाई लताड़

Representative of India Parvathaneni Harish
विदेश

अमेरिका में फ्री समोसा बांट रहा भारतीय रेस्टोरेंट, कौन हैं Curry Corner के मालिक?

Curry Corner Minneapolis news
विदेश

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों की मौत

Plane crash in Australia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.