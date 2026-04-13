होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान-अमेरिका विवाद में आया नया मोड़, समर्थन देने चीन आया आगे

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में वार्ता का पहला दौर विफल रहने के बाद तनाव बढ़ गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की नज़र होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर है। ट्रंप ने अपनी नेवी को होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करने का आदेश देते हुए आज, 13 अप्रैल को ईस्टर्न समय के अनुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम करीब 7:30 बजे) से यह काम शुरू करने के लिए कहा है। ट्रंप के इस कदम के बाद ईरान ने भी धमकी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में अगर इस तरह का कुछ भी काम किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। ईरान के समर्थन में चीन (China) आगे आया है।