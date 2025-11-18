शेख हसीना की फांसी सजा पर चीन ने तोड़ी चुप्पी, बांग्लादेश से रिश्तों पर कही बड़ी बात

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, “एक नजदीकी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों की भलाई और हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हम शांति, लोकतंत्र और समावेशी प्रगति के रास्ते को महत्व देते हैं और बांग्लादेश के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे।” भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर कोई नई टिप्पणी नहीं की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, और सजा के बाद भी यह मांग दोहराई गई है। फिलहाल शेख हसीना भारत में ही हैं।