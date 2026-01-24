मेडिकल साइंस में बड़ा अविष्कार, अस्पताल में होगी इतनी आसानी कि…

अस्पतालों में अक्सर बच्चों, बुज़ुर्गों या गंभीर रूप से बीमार मरीजों की नसें ढूंढना डॉक्टरों और नर्सों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। गलत जगह सुई लगने से न केवल मरीज को दर्द होता है, बल्कि इलाज में भी देरी होती है। ऐसे में चीन की कंपनी वीवोलाइट की ओर से विकसित एक पोर्टेबल 'वेन फाइंडर' डिवाइस सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहा है। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता द्वारा साझा की गई एक वीडियो क्लिप के बाद यह गैजेट वायरल हो गया है।