पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ट्रंप की बढ़ सकती है चिंता

सिल्वा के इस भारत दौरे से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ सकती है। भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का सिल्वा ने खुलकर विरोध किया था और इसे ट्रंप की दादागिरी बताया था। इस मामले पर उन्होंने साफ कर दिया था कि ब्राज़ील, भारत के साथ है। ऐसे में उनके भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर अहम चर्चा संभव है। इससे भारतीय सामान के लिए ब्राज़ील का बाजार भी खुलेगा। ट्रंप के लगाए टैरिफ का भारत पर अब तक कुछ ख़ास असर नहीं हुआ है, क्योंकि टैरिफ के बावजूद भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा है। ऐसे में भारत और ब्राज़ील के बीच व्यापार बढ़ने पर ट्रंप के टैरिफ का असर और कम हो जाएगा।