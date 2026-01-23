23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप का बड़ा दावा – “पुतिन और ज़ेलेन्स्की दोनों चाहते हैं युद्ध रोकने का समझौता”

Russia-Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक बड़ा दावा किया है। क्या कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 23, 2026

Vladimir Putin, Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy

Vladimir Putin, Donald Trump and Volodymyr Zelenskyy (Photo - Washington Post)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से युद्ध जारी है। काफी कोशिशों के बावजूद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में अब तक भारी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी काफी नुकसान हो चुका है। हालांकि रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन शुरू से अभी तक रूस का पलड़ा भारी है। लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन भी युद्ध में डटा हुआ है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पिछले काफी समय से इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने इस बारे में एक बड़ा दावा किया है।

"पुतिन और ज़ेलेन्स्की दोनों चाहते हैं समझौता"

ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) दोनों ही इस युद्ध को रोकने के लिए समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि वह इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि उन्हें इस मामले में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। हालांकि उनका मानना है कि रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपति अब समझौते के लिए तैयार हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध जटिल

ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर बात करते हुए कहा कि क्षेत्र और सीमाओं की वजह से यह युद्ध लंबा खिंच गया। ट्रंप का यह भी मानना है कि इसी वजह से यह युद्ध जटिल हो गया और इसी कारण इतने लंबे समय से जारी है।

"बाइडन का युद्ध"

स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) में शामिल होकर वापस अमेरिका लौटने से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह उनका युद्ध नहीं है, बल्कि जो बाइडन (Joe BIden) का युद्ध है, क्योंकि जब यह युद्ध शुरू हुआ था, तब बाइडन ही अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था।

ये भी पढ़ें

ट्रंप को लगेगा झटका! यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से व्यापार समझौता रोका
विदेश
Ursula von der Leyen and Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Jan 2026 09:13 am

Published on:

23 Jan 2026 09:06 am

Hindi News / World / ट्रंप का बड़ा दावा – “पुतिन और ज़ेलेन्स्की दोनों चाहते हैं युद्ध रोकने का समझौता”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस के तेल टैंकर को फ्रांस ने किया जब्त, खुश हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, अब पुतिन पर टिकी सबकी निगाह!

विदेश

ग्रीनलैंड को लेकर सामने आया ट्रंप का नया प्लान, बोले- नाटो हर तरह से सहयोग करेगा

trump action plan on cuba
विदेश

ट्रंप ने ले लिया एक और बड़ा फैसला, WHO से अलग हुआ अमेरिका, जिनेवा में लगा झंडा भी हटाया

विदेश

खौफनाक: महिला को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारेगा तालिबान, इस एक गलती की मिली सजा

Khadija Ahmadzada Taliban case
विदेश

ट्रैफिक जाम का झाम: एशिया के टॉप 10 में भारत के 6 शहर, बेंगलुरु दूसरे तो जयपुर 30वें नंबर पर

Bengaluru Traffic
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.