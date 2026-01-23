ट्रंप का बड़ा दावा – “पुतिन और ज़ेलेन्स्की दोनों चाहते हैं युद्ध रोकने का समझौता”

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 से युद्ध जारी है। काफी कोशिशों के बावजूद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन में अब तक भारी तबाही मच चुकी है और जान-माल का भी काफी नुकसान हो चुका है। हालांकि रूस के भी कई सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन शुरू से अभी तक रूस का पलड़ा भारी है। लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेन भी युद्ध में डटा हुआ है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पिछले काफी समय से इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने इस बारे में एक बड़ा दावा किया है।