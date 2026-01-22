ट्रंप को लगेगा झटका! यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से व्यापार समझौता रोका

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ग्रीनलैंड (Greenland) पर कब्ज़ा करने की ज़िद बनी हुई है। इसी वजह से यूरोपीय देशों से उनका विवाद चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अपने तेवर बरकरार रखे। तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मैं यूरोप को पसंद करता हूं, लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। ग्रीनलैंड को बर्फ का सुंदर टुकड़ा बताते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के अलावा कोई भी देश ग्रीनलैंड को नहीं बचा सकता। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं बेकाबू नहीं होना चाहता। मैं ऐसा नहीं करूंगा।