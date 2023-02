रूस-यूक्रेन युद्ध में चीन का बदला रुख, दोनों देशों को जल्द से जल्द शांति-वार्ता करने की दी सलाह

New Delhi

China On Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को आज एक साल पूरा हो गया है। एक साल से चल रहे इस युद्ध में अब तक भारी तबाही मच चुकी है। जिस चीन ने शुरू से इस युद्ध के बारे में चुप्पी साध रखी थी, अब उसी चीन ने अपना रुख बदलते हुए रूस और यूक्रेन को इस बारे में एक सलाह दी है।

China calls for peace between Russia and Ukraine