जिस चीनी कैमरे पर अमेरिका ने लगाई पाबंदी, वह जर्मनी में दिखा तो मचा बवाल, अचानक दुनिया में क्यों बढ़ी हलचल?

जब जर्मनी की एक राज्य संसद में सवाल उठता है, जब ग्वाटेमाला के छात्र इस तकनीक के खतरे समझते हैं और जब म्यूनिख की सड़कों पर लोग 36 साल पुराने जुल्म को याद करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि चीन के खिलाफ आवाज अब किसी एक कोने तक सीमित नहीं है।